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جندي إسرائيلي يعلق علم فلسطين بخيمته ويثير ضجة

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 27-09-2020 01:25 م متابعات- أمينة عبد العال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجندي من الجيش الإسرائيلي وهو يعلق العلم الفلسطيني أثناء خدمته في غرفته داخل ثكنته العسكرية .
ووثق الجندي وضعه للعلم في مقطع الفيديو وقام بنشره علي موقع "التيك توك ، و بعد نشره للمقطع سرحه الجيش من الخدمة .
ونشر الجندي مقطع آخر قال فيه أنه يعتز بهذا الموقف " رفع علم فلسطين" بالرغم من تسريحه من الخدمة .
وأشارت الوكالة الفلسطينية إلي أن المتحدث باسم الجيش قال :" هذا تصرف غير متوقع من جنود الجيش الإسرائيلي .. تم تشديد الإجراءات من قادة الكتائب العسكرية في الجيش ولن يتم تحميل الفيديو أثناء الخدمة العسكرية للجنود ولافتا إلي أنه تم تسريح جميع الجنود الذين ظهروا في الفيديو " .  
 

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