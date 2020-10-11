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جريمة شنيعة ببلد خليجي.. اختطاف سيدة وهتك عرضها

هتك-عرض-كلمة-الاردن
جريمة شنيعة ببلد خليجي.. اختطاف سيدة وهتك عرضها
 
الأحد، 11-10-2020 06:37 م الطيب حسين
قالت صحيفة البيان الإمارتية، إن خادمة آسيوية استغاثت بزوجها عبر الهاتف لتخليصها من سائق آسيوي خطفها عن طريق الحيلة والخداع، وهتك عرضها داخل سيارته.

ونظرت المحكمة الجزائية في دبي اليوم الواقعة التي كشفت الصحيفة تفاصيلها.

وقالت إن الخادمة وضعت إعلانا في أحد المواقع المختصة، للبحث عن فرصة عمل، بعدما خسرت عملها السابق، وسرعان ما جاءها الرد برسالة نصية من المتهم الذي أوهمها بتشغيلها لخدمة والدته، واتفق معها على اللقاء لنقلها إلى المنزل.

وحينما وصل إليها، طلب منها الركوب معه في السيارة، فرفضت كونه بمفرده، إلا أنه طمأنها وطلب منها الركوب والجلوس على الكرسي الأمامي، فجلست، وقاد السيارة باتجاه موقع مجهول بعد أن استطال بيده وهتك عرضها.

وأفادت المجني عليها بأنها طلبت من السائق التوقف وإنزالها بعدما أدركت نيته السيئة، غير أنه كان يطلب منها الحفاظ على الهدوء وعدم الصراخ حتى لا يلتفت إليه أحد، وفي تلك الأثناء اتصلت بزوجها وطلبت منه التحدث معه عله يقنعه بإنزالها أو يشعره بالخوف من جراء فعلته، وبالفعل تحدث معه ووافق على إنزالها على كتف أحد الطرق الرئيسية، لكنه لم ينزلها على الفور، بل كرر اعتداءه عليها وهتك عرضها، ولما هددته بالاتصال بالشرطة، أوقف السيارة وأنزلها وهرب، وألقي القبض عليه بعد التحري عنه.
 

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