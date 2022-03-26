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جريمة تهز لبنان.. يقتل الأم وبناتها الثلاثة ويدفنهم وسط الأشجار (صور)

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السبت، 26-03-2022 10:17 ص
عثرت الأجهزة الأمنية اللبنانية، على جثث الأم وبناتها الثلاث اللواتي كن مفقودات منذ قرابة الـ25 يوما.
وأصدرت عائلة مرتكب الجريمة بيانا تبرأت فيه منه.
وحسب قناة "الجديد" فقد عثرت الأجهزة الأمنية على جثتين من أصل 4 داخل غرفة صغيرة متواجدة في بستان يقع بين بلدتي أنصار والزرارية (جنوبي البلاد)، مشيرة إلى أن عملية القتل تمت عبر إطلاق النار وأن عملية البحث عن الجثتين لا تزال مستمرة.
وأفادت بأن الفتيات اللواتي يبلغن 16 و20 و22 عاما، كن خرجن برفقة والدتهن، وهي طليقة مختار البلدة، قبل 25 يوما، وأظهرت التحقيقات أنهن كن برفقة ابن بلدتهم حسين فياض (36 عاما) ومنذ ذاك اليوم اختفين.
وبعد ادعاء والدهم لدى الجهات الأمنية باختفاء عائلته، أجرى فرعا مخابرات الجنوب والنبطية تحقيقات واسعة وتم توقيف المشتبه به فياض، وعملت العناصر منذ عصر أمس على إجراء عملية تفتيش واسعة للمنطقة الواقعة بين بلدتي أنصار والزرارية وهي منطقة بساتين حمضيات، والتي اعترف فياض أنه قام بعملية قتل جماعية للعائلة ودفنهم هناك.
وبعد عملية تفتيش واجهت صعوبة بسبب الطقس الماطر، تم صباح أمس تحديد المنطقة حيث عثر على الجثث الأربع وتوجهت إلى المكان سيارات الإسعاف حيث تعمل وحدات من الأدلة الجنائية ومخابرات الجيش بالكشف على الجثث.
وأصدرت عائلة مرتكب الجريمة حسين فياض بيانا قالت فيه: ‎"نحن عائلة السيد جميل فياض وإخوانه في بلدة أنصار، نعلن استنكارنا الشديد للجريمة النكراء التي تعرضت لها عائلة الصديق والحبيب وابن بلدتنا المختار زكريا صفاوي وتعلن العائلة وفي حال اتضاح أي مسؤولية على المدعو حسين جميل فياض بالجريمة النكراء تبرئها بالكامل منه وتطالب السلطات القضائية بإنزال أشد العقوبات بحقه".



 

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