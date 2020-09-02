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جريمة بشعة.. تقتل صديقتها الحامل وتستخرج الجنين

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الأربعاء، 02-09-2020 09:21 م فتحي مجدي
قُتلت امرأة برازيلية حامل عندما استدرجتها صديقتها، التي تعرضت للإجهاض العام الماضي إلى حفلة "شاور بيبي" مزيفة، احتفالاً بقرب موعد الولادة، وهاجمتها بالطوب واستخرجت الجنين الذي لم يولد بعد.

كانت فلافيا جودينهو مافرا، وهي مدرس بديل تبلغ من العمر 24 عامًا في الأسبوع الـ 36 من الحمل عندما عثر على جثتها من قبل زوجها، يوم الجمعة.

وحملت المتهمة البالغة من العمر 26 عامًا وزوجها المولودة "سيسيليا" إلى المستشفى، حيث أصيبت بجروح في ظهرها، مما أثار الشكوك لأن المرأة لم يكن لديها علامات جسدية على الولادة.

وفي تفاصيل التحقيقات، التي نقلتها وسائل إعلام برازيلية، فقد "اختفت فلافيا بعد ظهر الخميس عندما غادرت لحفلة "شاور بيبي" في ساو جواو باتيستا". 

وأضافت: "كانت صديقتان آخران على علم بالحدث، لكن تم إبلاغهما في اليوم بإلغائه". 

وأثيرت مخاوف بشأن المرأة بعد تأخر العودة إلى المنزل، وزعمت صديقتها أنها "غادرت مع شخص آخر، ولكن عندما تم العثور على جثتها في صباح اليوم التالي، "اعترفت" بارتكاب الجريمة الوحشية.

وأخبرت المشتبه بها المحققين أنها تعرضت للإجهاض في يناير وأصبحت مهووسة بسرقة طفل، لذلك قررت سرقة طفل صديقها القديم.

وقال متحدث باسم الشرطة: "استمرت في الكذب على الجميع بأنها لا تزال حامل". وبعد تنفيذ الجريمة، ألقى المشتبه بهما جثة جودينهو مافرا في ساحة فخار مهجورة. 

وخلال مراسم الدفن، وصفت الصديق جيزيان بينيفينوت باتشيكو الضحية بأنها "شخص عطوف ولطيف وكريم للغاية. لقد كانت لطيفة جدًا مع الناس. لقد وثقت في الناس كثيرًا وانتهى بها الأمر إلى الوثوق بهذه المرأة التي قتلت حياتها".

في غضون ذلك، تبدو حالة المولودة جيدة في مستشفى جوانا دي جوسماو للأطفال في فلوريانوبوليس. وسيؤكد تشريح الجثة ما إذا كانت قد تم إخراجها من رحم الأم قبل أو بعد مقتلها.

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