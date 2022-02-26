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جرائم روسيا في أوكرانيا.. مدرعة تدهس سيارة بداخلها مواطن «فيديو»

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السبت، 26-02-2022 04:12 م

تداول حساب مباشر من أوكرانيا، لحظة دهش دهس مدرعة روسية سيارة مواطن أوكراني خلال الغزو الروسي لأراضي «كييف».
وأظهر الفيديو سيارة مدنية تسير في أحد الشوارع فيما قابلتها مدرعة روسية، وانعطفت عليها دهسًا قبل أن تكمل مسيرتها في إطار عملية الغزو الروسية لأوكرانيا.
وتجمع عدد من السكان حول السيارة، التي دهست، محاولين إسعاف المواطن الأوكراني الذي أصيب بكسور مضاعفة جراء دهس سيارته، وواجه المواطنون صعوبة بالغة في تكسير السيارة لمحاولة إخراج المواطن المسن.
شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

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