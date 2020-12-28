جرائم الإرهاب وتمويله.. السجن 5 سنوات للسعودية ميا الزهراني

الإثنين، 28-12-2020
05:52 م
المصريون
قضت المحكمة
الجزائية المتخصصة في الرياض، بسجن ميا الزهراني
، 5 سنوات و8 أشهر، بعد ثبوت تورطها
بعدد من النشاطات المجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وأدانت المحكمة
خلال جلستها التي عقدتها، اليوم الاثنين،
المدعى عليها “ميا الزهراني
” بارتكابها أفعالًا مجرّمة بموجب المادة الـ43 من نظام
مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم.
وتضمنت الاتهامات الموجهة إلى “ميا الزهراني
” السعي لخدمة
أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة بهدف الإضرار
بالنظام العام والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مجرّمة بموجب
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
كما قررت المحكمة
وقف تنفيذ عامان و10 أشهر من العقوبة المقررة
بحق المحكوم عليها؛ استصلاحًا لحالها وتمهيد السبل لعدم عودتهما إلى ارتكاب الجرائم،
وأنه في حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيعتبر وقف التنفيذ ملغيًا.
وشمل قرار المحكمة
تطبيق العقوبة التبعية المنصوص عليها في
المادة الـ53 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ومصادرة الأجهزة والوسائط الإلكترونية
المشار إليها في محاضر الضبط والتقارير الفنيّة التي استخدمتها المدعى عليهما في ارتكاب
جرائمها.
وذكر القاضي للمدعي العام والمدعى عليها، أن بإمكانها الاعتراض
على الحكم استئنافًا أو تدقيقًا خلال المدة النظامية لذلك والتي تقدر بـ30 يومًا تبدأ
من اليوم الذي يتلو يوم تسليم الحكم.