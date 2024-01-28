الأحد 28 يناير 2024
توقيت مصر 22:00 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يقترب من رقم غير مسبوق على الإطلاق.. سعر الدولار يقفز في السوق السوداء

إمام عاشور يطلب المشاركة في مباراة مصر والإمضاء على "تعهد الموت"

حسام حسن مهاجمًا صلاح: لو هسخر النهائي لن أعيده مرة أخرى للمنتخب

"جرأة الطلب صدمته".. رئيس الإمارات يرفض طلب نتنياهو

تفاصيل رفص الرئيس السيسي اتصالاً هاتفيًا من "نتنياهو"

أول تعليق حكومي على حصول محمد هنيدي وعمرو أديب على الجنسية السعودية

تبادل زوجات وجنس جماعي.. تفاصيل ضبط "مولانا" وزوجته بالدقهلية

سيدة سعودية تشتري قميص رونالدو برقم خيالي

ضبطته كاميرا مراقبة.. السجن 10 سنوات لهاتك عرض فتاة العجوزة

صاحب مطعم "7 أكتوبر" يكشف سبب إزالة اسمه من السلطات الأردنية

"جرأة الطلب صدمته".. رئيس الإمارات يرفض طلب نتنياهو

65b542344236047a325a32f3
رئيس الإمارات
الأحد، 28-01-2024 01:30 م


قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن رئيس الوزراء نتنياهو ضغط على رئيس الإمارات محمد بن زايد، لكي تدفع أبو ظبي رواتب العمال الفلسطينيين الذين منعتهم تل أبيب من العودة إلى وظائفهم.

 

وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن بن زايد رفض الفكرة جملة وتفصيلا وصدم من جرأة الطلب الذي طرحة نتنياهو.

 

وأفادت "تايمز أوف إسرائيل" بأن ما جاء على لسان المسؤول الإسرائيلي يؤكد تفاصيل التقرير الذي نشره موقع "أكسيوس".

 

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن نتنياهو تحدث مع الرئيس الإماراتي عدة مرات منذ 7 أكتوبر.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولا إماراتيا كبيرا حذر من أن الحرب الطويلة في غزة تخاطر بتحويل علاقات أبو ظبي الناشئة مع إسرائيل إلى "سلام بارد".

 

وقال المسؤول في تصريح لـ"تايمز أوف إسرائيل" فضل عدم الكشف عن هويته: "كلما طال أمد هذه الحرب أصبحت إسرائيل أكثر عزلة وحتى السلام الدافئ يمكن أن يتحول في النهاية إلى سلام بارد".

 

وذكرت الصحيفة أن هذا التحذير هو الأكثر صرامة الذي تلقته إسرائيل منذ اندلاع الحرب من شركائها في "اتفاقيات إبراهام" الإمارات والبحرين والمغرب الذين طبعوا العلاقات مع إسرائيل قبل حوالي أربع سنوات.

 

وأفادت "تايمز أوف إسرائيل" بأن التصريحات تشير إلى أن الإمارات لا تفكر في قطع علاقاتها مع إسرائيل، لكن تلك العلاقات قد تصبح مماثلة لتلك التي تربط إسرائيل بمصر والأردن.

 

وتراجعت العلاقات الحكومية رفيعة المستوى بعد تشكيل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتشددة في ديسمبر 2022 وتوقفت تقريبا منذ الحرب، علما أن إسرائيل تواصل تشغيل سفارتها في أبو ظبي لكن لوحظ هناك انحسار في الأحداث والاجتماعات العامة.

 

هذا، وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوف عسكرييه إلى 2757 شخصا منذ الـ7 من أكتوبر 2023، فيما تشير معلومات إسرائيلية وتقديرات عسكرية عالمية إلى أن عدد الجرحى العسكريين الإسرائيليين أكبر من الأرقام المعلنة رسميا.

 

كما أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 557 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

 

أما على الجانب الفلسطيني فقد أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 26257 قتيلا و64797 جريحا منذ الـ7 من أكتوبر.

إقرأ ايضا

download

صاحب مطعم "7 أكتوبر" يكشف سبب إزالة اسمه من السلطات الأردنية

ا

أول صور لاشتعال النيران في السفينة البريطانية بعد استهدافها من الحوثيين

635937bb4236044e280a3bf5

شاهد أغرب ما فعلته فتاة سعودية بعد طلاقها

أخبار متعلقة

download

من هي القاضية الوحيدة التي صوتت لصالح إسرائيل في محكمة العدل الدولية

20240107020246246

جيش الاحتلال الإسرائيلي: حماس بدأت باستعادة قدراتها المدنية شمال ووسط قطاع غزة

IMG-20240117-WA0014

وزير الخارجية السعودي: سنعترف بإسرائيل إذا فعلت هذا الأمر فقط

65a4788b4236046a6224a2e3

تركيا تعتقل لاعبًا إسرائيليًا

IMG-20240110-WA0001

كيف اقتحم القسام الجدار العازل في 7 دقائق.. قناة إسرائيلية تنشر فيديو لـ"العبور الكبير"

IMG-20240110-WA0003

بينهم مصريين.. تركيا تطيح بشبكة تجسس لصالح الموساد الإسرائيلي