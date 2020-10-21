جد الطفلين الذين ألقتهما أمهما في النهر يفجر مفاجأ ة: ابني طلقها لهذا السبب

حالة من الصدمة سيطرت على الشارع العربي بعد رصد كاميرات مراقبة لأم تقوم بإلقاء طفلين في نهر دجلة وبعدها تبين أنهما طفليها.





وألقت نسرين جبار - 21 سنة - طفليها حر و ومعصومة في نهر دجلة من أعلى جسر الأئمة.



وقال كاظم أبو جواد - جد الطفلين - إن أخت المتهمة جاءت لزوجته وطلبت منها أن تأخذ الطفلين معها لكي تراهما أمهما.



وقال في تصريحات صحفية: ابني و أم الأطفال انفصلا منذ 3 أشهر وأعطاها حقوقها كاملة واتفقا على رؤية الطفلين مرتين شهريا ومع ذلك لم يمانع نجلي أن تراهما وقتما تحب.



وأضاف: ابني و المتهمة انفصلا بسبب اتهامات الخيانة والمحكمة أعطت الحق له في حضانة الطفلين ما دعاها للانتقام بقتلهما.



وأقرت المتهمة في التحقيقات إنها لم تستطع رؤية طفليها بعد الطلاق ما دعاها لقتل الطفلين لإشعار طليقها بما تشعر به.

