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جدل كبير حول حفيد عمر الشريف بعد قيامه بهذه الخطوة

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جدل كبير حول حفيد عمر الشريف بعد قيامه بهذه الخطوة
 
الإثنين، 16-11-2020 06:26 م
تسبب عمر الشريف جونيور، حفيد الفنان عمر الشريف،  في بروز الجدل مجددًا بشأن مشاركته في مسلسل إسرائيلي.

وأعلن حفيد الشريف الانضمام لفريق عمل المسلسل الإسرائيلي "The Baker and The Beauty".


وأعاد حفيد عمر الشريف نشر خبر من موقع Deadline عبر صفحته على "فيسبوك"، وعلق: "متحمس جدا للانضمام إلى واحد من مسلسلاتي المفضلة".

ويشير الخبر إلى انضمامه إلى فريق أبطال مسلسل The Baker and The Beauty الجزء الثالث وهو أحد أشهر المسلسلات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، ومن إنتاج استوديوهات Keshet.

جدير بالذكر أن حفيد الفنان عمر الشريف "مصري- كندي"، وجاء إلى مصر وغادر قبل سنوات ويعيش حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية ويعتاد إثارة الجدل في الأوساط المصرية.

 

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