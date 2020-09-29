جثمات الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت يصل من الولايات المتحدة

الثلاثاء، 29-09-2020
11:04 م
المصريون ـ متابعات
أعلن التلفزيون الرسمي الكويت
ي، إن جثمان أمير الكويت
الشيخ صباح الأحمد
الصباح يصل إلى الكويت
من الولايات المتحدة غداً الأربعاء.
وأعلن مجلس الوزراء الكويت
ي الحداد 40 يوماً على وفاة الشيخ صباح الأحمد
الصباح وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام.
ونعى مجلس الوزراء الكويت
ي، في بيان، مساء الثلاثاء، إلى «الشعب الكويت
ي والأمتين العربية والإسلامية وفاة المغفور له بإذن الله قائد العمل الإنساني سمو الشيخ صباح الأحمد
الذي انتقل إلى جوار ربه في الولايات المتحدة وينادي بولي العهد سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير اللكويت».
وأعلن وزير الديوان الأميري الكويت
ي الشيخ على الجراح مساء اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يتلقى العلاج باحدى المستشفيات الأمريكية.
وكان تليفزيون الكويت
الرسمي قد قطع بثه عصر اليوم بشكل مفاجىء، وأذاع آيات من القرآن الكريم؛ وذلك عقب تردد أنباء قوية عن وفاة أمير الكويت
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.