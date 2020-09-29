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جثمات الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت يصل من الولايات المتحدة

الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد
 
الثلاثاء، 29-09-2020 11:04 م المصريون ـ متابعات
أعلن التلفزيون الرسمي الكويتي، إن جثمان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يصل إلى الكويت من الولايات المتحدة غداً الأربعاء.
وأعلن مجلس الوزراء الكويتي الحداد 40 يوماً على وفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام.
ونعى مجلس الوزراء الكويتي، في بيان، مساء الثلاثاء، إلى «الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وفاة المغفور له بإذن الله قائد العمل الإنساني سمو الشيخ صباح الأحمد الذي انتقل إلى جوار ربه في الولايات المتحدة وينادي بولي العهد سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير اللكويت».
وأعلن وزير الديوان الأميري الكويتي الشيخ على الجراح مساء اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يتلقى العلاج باحدى المستشفيات الأمريكية.
وكان تليفزيون الكويت الرسمي قد قطع بثه عصر اليوم بشكل مفاجىء، وأذاع آيات من القرآن الكريم؛ وذلك عقب تردد أنباء قوية عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
 

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