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جامعة الدول العربية تحذف "حزب الله" من قائمة الإرهاب

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الأحد، 30-06-2024 11:22 ص

 

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، عقب زيارته إلى بيروت، أن "الجامعة لم تعد تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية".

وأوضح زكي في تصريح متلفز لقناة "القاهرة" الإخبارية أن "القرارات السابقة للجامعة تضمنت وصف حزب الله بالإرهابي، مما أدى إلى قطع التواصل معه".

 

وأشار إلى "توافق الدول الأعضاء على عدم استخدام هذه الصيغة، مما أتاح إمكانية التواصل مع الحزب"، لافتا الى أن "جامعة الدول العربية لا تملك قوائم إرهابية رسمية، وأن جهودها لا تتضمن تصنيف كيانات كمنظمات إرهابية".

 

ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مصادر تأكيدها أن جامعة الدول العربية قررت إزالة التصنيف الإرهابي عن "حزب الله"، الذي أقرته منذ 8 سنوات، بناء على طلب سعودي – إماراتي.

 

ولفتت الصحيفة إلى أن الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي زار بيروت والتقى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، وهو الاتصال الأول بين الجامعة العربية و"حزب الله" منذ أكثر من 10 سنوات.

 

وكانت جامعة الدول العربية صنفت في مارس 2016 حزب الله منظمة إرهابية، وطالبته بـ"التوقف عن نشر التطرف والطائفية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم تقديم أي دعم للإرهاب والإرهابيين في محيطه الإقليمي".

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