الأربعاء 07 أغسطس 2024
توقيت مصر 21:45 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد وصوله لرقم قياسي.. سعر الدولار اليوم في البنوك

جاسوسة إسرائيلية: مارست الجنس مع 100 مسؤول إيراني بارز

طالب ينهي حياته بطريقة بشعة بعد حصوله على 60% في الثانوية العامة

فتاة تستدرج ثري عربي لقضاء "ليلة حمراء" وبعد أن انفردت به كانت الصدمة

فيديو للحظة اعتداء جنود إسرائيليين جنسياً على أسير فلسطيني

تعليق صادم من شقيق شيرين على أزمتها مع حسام حبيب: أقذر قصة عرفتها البشرية

مدحت شلبي يكشف سبب وقف برنامجه على "إم بي سي1"

بعد التطورات الجديدة.. حسام حبيب يكشف مفاجآت عن شيرين: ارحموني منها

فيديو مرعب.. صاعقة رعدية تدمر منزل وسيارة في جازان بالسعودية

"داليا البحيري والجن".. الفنانة تلجأ للقضاء والنقابة تعلق

جاسوسة إسرائيلية: مارست الجنس مع 100 مسؤول إيراني بارز

ال
ا
الأربعاء، 07-08-2024 01:46 م


أعادت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تداول قصة جاسوسة إسرائيلية، أوقعت 100 مسؤول إيراني رفيع في شباكها بالتزامن مع اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية، خلال زيارة رسمية له في قلب طهران، ما يوحي باختراق كبير في أجهزة الدولة الإيرانية.

مسلمة متزوجة من رجل يمني

وتعود القصة للجاسوسة الإسرائيية، كاثرين بيريز شكدم، التي دخلت إيران بجواز سفر فرنسي، كامرأة مسلمة متزوجة من رجل يمني، وتسعى لتعلم العقيدة الشيعية لدى رجال الدين في إيران.

ونشرت الجاسوسة الإسرائيلة، فضائح بعض المسؤولين الإيرانيين خلال فترة عملها في وسائل إعلام حكومية إيرانية.

تقربت من المرشد وضباط الحرس الثوري

وتقرّبت "بيريز" خلال وجودِها الاستخباري في إيران من بيت المرشد الإيراني وضباط في "الحرس الثوري" كما التقت بالرئيسِ الإيراني السابق.

وكشفت أنها أوقعت 100 مسؤول إيراني في شباكها بعد أن استدرجتهم لإقامة علاقات معها عبر زواج المتعة، عقب الاتفاق على عقد زواج مؤقت، بحسب ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

كيفية الحصول على المعلومات

وقالت في شهادتها إن رجال الدين أو من أسمتهم "الملالي" من أهم مصادرها المعلوماتية، لافتة إلى أن معظمهم يتبوأ مناصب حكومية مهمة في إيران.

كشفت أن رغبتها بمعرفة المزيد عن أحكام الدين كانت الطريقة أو الذريعة التي مهدت لها الاتصال برجال دين في الحكومة الإيرانية، موضحة أنها كانت تحدد موعداً وتعرض عليهم زواجاً مؤقتاً في نفس الوقت.

وضربت الجاسوسة مثالاً على ذلك، حيث تحدثت عن علاقتها بعضو في البرلمان الإيراني، والذي شرح لها من تلقاء نفسه كافة مداولات الجلسة المغلقة للبرلمان التي كانت سرية، بالإضافة إلى أسرار البلد خلال جلسة حميمة.

إقرأ ايضا

وم

فيديو للحظة اعتداء جنود إسرائيليين جنسياً على أسير فلسطيني

ش

فيديو مرعب.. صاعقة رعدية تدمر منزل وسيارة في جازان بالسعودية

605

ماذا قالت أمريكا وإسرائيل عن اختيار "السنوار" رئيساً لحركة حماس؟

أخبار متعلقة

605

ماذا قالت أمريكا وإسرائيل عن اختيار "السنوار" رئيساً لحركة حماس؟

274069

الجزء العلوي تحول إلى أشـ.ـلاء.. نجل إسماعيل هنية يكشف تفاصيل جديدة

2017_7_29_20_54_36_303

أمريكا تعلن موعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

111

أخر ما قاله وشكل جثمانه.. حماس تكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال إسماعيل هنية

000_36847TM

وفد أمريكي يزور طهران ويسلم الإيرانيين أسماء عملاء الموساد

ت

خامنئي يأمر بضرب إسرائيل بشكل مباشر رداً على اغتيال "هنية"