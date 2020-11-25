" تويتر " يفرض علي "ترامب" آخر أمر رئاسي له بالبيت الأبيض.. تعرف عليه

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عفا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اثنين من الديوك الرومية من الذبح ، خلال حفل أقيم بحديقة الورود في البيت الأبيض كآخر تقاليد عيد الشكر السنوية .

وكان الديك الرومي الذي يحمل اسم " كورن" قد نال هذا العفو بعدما تغلب علي ديك رومي آخر نتيجة تصويت علي موقع التدوينات " تويتر" ، لكن الديك الخاسر " كوب " سينجو أيضا من الذبح حسب التقاليد .

جدير بالذكر أن دونالد ترامب اختار اسم " حبوب الذرة " و " عرنوس الذرة " للديكين الذين سيتم العفو عنهما فيما بعد .





