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" تويتر " يفرض علي "ترامب" آخر أمر رئاسي له بالبيت الأبيض.. تعرف عليه

ترامب
ترامب
 
الأربعاء، 25-11-2020 02:40 م متابعات- أمينة عبد العال

عفا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اثنين من الديوك الرومية من الذبح ، خلال حفل أقيم بحديقة الورود في البيت الأبيض كآخر تقاليد عيد الشكر السنوية .
وكان الديك الرومي الذي يحمل اسم " كورن" قد نال هذا العفو بعدما تغلب علي ديك رومي آخر نتيجة تصويت علي موقع التدوينات " تويتر" ، لكن الديك الخاسر " كوب " سينجو أيضا من الذبح حسب التقاليد .
جدير بالذكر أن دونالد ترامب اختار اسم " حبوب الذرة " و " عرنوس الذرة " للديكين الذين سيتم العفو عنهما فيما بعد .


 

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