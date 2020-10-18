الأحد، 18-10-2020
09:35 م
الطيب حسين
شهددت العاصمة البحرين
ية اليوم الأحد، توقيع 7 مذكرات تفاهم بين البحرين
وإسرائيل
برعاية أمريكية.
وقال وزير الخارجية البحرين
ي عبد اللطيف الزياني: «وقعنا اتفاق إنشاء علاقات دبلوماسية مع إسرائيل
»، مجدداً الالتزام بمسار السلام. وأضاف: «يجب تحقيق حل الدولتين».
وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيل
ي بنيامين نتنياهو هاتفياً مع وزير الخارجية البحرين
ي ووزير الخزانة الأميركي ستيفن مينوتشين قبيل التوقيع على مذكرات التفاهم، وقال: «إننا ندفع السلام قدماً من خلال اتخاذ خطوات عملاقة».
وشدد وزير الخزانة الأمريكي على أن مذكرات التفاهم بين إسرائيل
والبحرين
«خطوة مهمة».