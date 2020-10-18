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توقيع 7 مذكرات تفاهم بين البحرين وإسرائيل

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توقيع 7 مذكرات تفاهم بين البحرين وإسرائيل
 
الأحد، 18-10-2020 09:35 م الطيب حسين
شهددت العاصمة البحرينية اليوم الأحد، توقيع 7 مذكرات تفاهم بين البحرين وإسرائيل برعاية أمريكية.

وقال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني: «وقعنا اتفاق إنشاء علاقات دبلوماسية مع إسرائيل»، مجدداً الالتزام بمسار السلام. وأضاف: «يجب تحقيق حل الدولتين».

وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفياً مع وزير الخارجية البحريني ووزير الخزانة الأميركي ستيفن مينوتشين قبيل التوقيع على مذكرات التفاهم، وقال: «إننا ندفع السلام قدماً من خلال اتخاذ خطوات عملاقة».

وشدد وزير الخزانة الأمريكي على أن مذكرات التفاهم بين إسرائيل والبحرين «خطوة مهمة».
 

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