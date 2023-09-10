توقعات مرعبة.. ماذا قال عالم الزلازل الهولندي قبل زلزال المغرب؟





عاد اسم عالم الزلازل الهولندي الشهير فرانك هوغربيتس، للظهور من جديد، بالتزامن مع الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب فجر السبت.

هزات أرضية قوية

وحدث الزلزال بعد أيام قليلة من نشره تغريدة على حسابه في منصة "إكس" توقع فيها حدوث زلزال قوي ما بين 5 إلى 7 سبتمبر قائلا: "اليوم يتقارب اقترانان كوكبيان مع عطارد والزهرة مع اقترانين قمريين مع المشتري وأورانوس. وفي 6 سبتمبر، حدث تقارب آخر مع عطارد والزهرة. أتوقع مجموعة من الهزات القوية قريبًا. 5 إلى 7 سبتمبر".

زلزال المغرب

يشار إلى ارتفاع حصيلة القتلى والمصابين جراء الزلزال القوي الذي ضرب المغرب فجر السبت إلى 632 قتيلا و329 جريحا، منهم 51 بحالة حرجة.

الجدير بالذكر أن العالم الهولندي تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وربط بين تنبؤاته وبين تحركات الكواكب واصطفافها، أهمها كان توقعه بالزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي التركية في 6 فبراير الماضي والذي تسبب في سقوط أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى والمشردين. وقد توقع هوغربيتس وقوع ذلك الزلزال قبلها بثلاثة أيام.