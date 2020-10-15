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توضيح هام بشأن كورونا في السعودية

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توضيح هام بشأن كورونا في السعودية
 
الخميس، 15-10-2020 05:15 م الطيب حسين
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، عدم تأثير فيروس كورونا المستجد على توفر الأغذية.


ولفت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إلى أن الهيئة اتخذت كل الإجراءات الكفيلة بالتأكد من استمرار الإمدادات الغذائية وسلامة الغذاء المستورد خلال انتشار الفيروس.

وقال الرئيس التنفيذي بمناسبة يوم الأغذية العالمي الذي يصادف يوم 16 أكتوبر من كل عام: "مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم بداية العام الحالي، برزت الحاجة إلى ضمان استمرارية سلاسل الإمداد خصوصاً المتعلقة بالأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية، ولذلك أسهمت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الحكومية ذات العلاقة في مجال الأمن الغذائي وتوفر الأغذية السليمة والآمنة في الأسواق سواء من الإنتاج المحلي، أو من المخزون الإستراتيجي، أو عبر الاستيراد في إطار إستراتيجية وطنية شاملة للأمن الغذائي.

وأشار إلى أن الأمر لم يكن سهلاً، إذ برزت تحديات وصعوبات مع إغلاق حدود بلدان كثيرة حول العالم وتأثر حركة الملاحة الجوية والبحرية والبرية، وهنا تجلى دور الجهات الحكومية كي لا يتأثر المواطنون والمقيمون في المملكة بتبعات ارتباك الأسواق العالمية نتيجة انتشار الوباء.
 

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