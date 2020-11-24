تورط زوجة أردوغان في غسيل الأموال

الثلاثاء، 24-11-202009:50 صمتابعات- أمينة عبد العال
كشفت بعض الوثائق عن تورط جمعيات خيرية تركية باسم زوجة الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان في قضية غسيل الأموال المتهم فيها الإيراني " رضا ضراب " .
و أشارت الوثائق إلي أن عائلة أردوغان و زوجته ساعدت رضا ضراب في استخدام
البنوك التركية لغسل الأموال وتفادي العقوبات الأمريكية علي إيران ، حسبما نشرت
" الوطن " .
و اعتقل ضراب في تركيا عام 2013 بتهمة تقدير رشاوى لكبار المسئولين
بالتعاون مع أبناء وزراء و رجال أعمال علي صلة برئيس الوزراء آنذاك أردوغان .
جدير بالذكر أن وزارة العدل الأمريكية تحقق حاليا في تعاملات " بنك
خلق " التركي المتهم بتمويل النظام الإيراني بمليارات الدولارات والذهب و
النقد .