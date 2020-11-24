الحقيقة كاملة لـ.. تورط زوجة أردوغان في غسيل الأموال

اردوغان و زوجته

كشفت بعض الوثائق عن تورط جمعيات خيرية تركية باسم زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قضية غسيل الأموال المتهم فيها الإيراني " رضا ضراب " .

و أشارت الوثائق إلي أن عائلة أردوغان و زوجته ساعدت رضا ضراب في استخدام البنوك التركية لغسل الأموال وتفادي العقوبات الأمريكية علي إيران ، حسبما نشرت " الوطن " .

و اعتقل ضراب في تركيا عام 2013 بتهمة تقدير رشاوى لكبار المسئولين بالتعاون مع أبناء وزراء و رجال أعمال علي صلة برئيس الوزراء آنذاك أردوغان .

جدير بالذكر أن وزارة العدل الأمريكية تحقق حاليا في تعاملات " بنك خلق " التركي المتهم بتمويل النظام الإيراني بمليارات الدولارات والذهب و النقد .

