توجيه عاجل من «بن سلمان» بشأن الزي الوطني

السبت، 02-01-2021
09:27 ص
المصريون
وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
، باعتماد الزي
الوطني في منطقة المضمار الداخلي لسباقات “كأس السعودية
” العالمي، والتي تقام بميدان
الملك عبدالعزيز للفروسية.
وقال وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود،
في تغريدة أمس الجمعة: “يكون ميدان الملك عبد العزيز للفروسية، خلال سباقات كأس السعودية
العالمي، شاهدا على اعتزازنا بهويتنا الوطنية وثقافتنا وتقاليدنا”.
وأضاف أن ذلك يأتي “بعد توجيه
من سمو سيدي ولي العهد بأن
يكون الزي الوطني
، هو الزي الرسمي في منطقة المضمار الداخلي. ثراؤنا بثقافتنا”.