توجيه عاجل من الملك سلمان بعد الأحداث المأساوية

الإثنين، 16-08-2021
09:31 م
أعربت وزارة الخارجية السعودية
عن بالغ الحزن والأسى لما
تتعرض له الجمهورية الجزائر
ية الديمقراطية الشعبية من حوادث الحرائق
وما أحدثته من
خسائر بشرية ومادية.
وحسب بيان صادر عن الوزارة:" فإنه وفي ضوء ما يربط البلدين
والشعبين الشقيقين من أواصر وروابط أخوية راسخة، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالوقوف إلى جانب الجمهورية الجزائر
ية الديمقراطية
الشقيقة في جهودها لمكافحة هذه الحرائق
بما يساهم في تخفيف الآثار الناجمة عن ذلك،
وأن يقوم مركز الملك سلمان
للإغاثة والأعمال الإنسانية بإرسال المساعدات الإنسانية
العاجلة للتخفيف عن المتضررين والمنكوبين، وتعبر في الوقت ذاته عن خالص التعازي والمواساة
للجمهورية الجزائر
ية الشقيقة حكومةً وشعباً، وتسأل المولى عز وجل أن يحفظ الجزائر
ويديم
عليها أمنها وازدهارها ورخائها ويجنبها كل مكروه.