تهنئة عاجلة من الإمارات للملك سلمان وولي العهد لهذا الأمر
الملك سلمان وولي العهد
الأربعاء، 25-11-202011:43 صمتابعات- أمينة عبد العال
هنأ السيخ محمد بن
راشد نائب رئيس الإمارات ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي
العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة فوز وزارة التجارة بجائزة التميز الحكومي
العربي كأفضل وزارة عربية .
وأضاف بن راشد في
تهنئته أن وزارة التجارة في المملكة فازت كأفضل وزارة في العالم العربي من بين
أكثر من 5000 مشاركة حكومية عربية ، حسبما نشرت الصحف المحلية .
و أكد أبن راشد أن
رؤية المملكة 2030 التي يقودها ولي العهد أفرزت تجارب عربية حكومية غير مسبوقة
تنافس العالمية ؟
جدير بالذكر أن
الجائزة تأتي برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وبالتعاون مع جامعة الدول
العربية .