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تهز لبنان.. 5 جثث لأسرة واحدة مدفونة داخل منزل

تهز لبنان.. 5 جثث لأسرة واحدة مدفونة داخل منزل

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الخميس، 15-08-2024 11:01 ص

 

عثرت القوى الأمنية اللبنانية على 5 جثث داخل منزل في قرية كفرشيما، الواقعة بمحافظة جبل لبنان، إذ اكتشفت صدفة بعدما أبلغ عن رائحة كريهة.

وأوردت الوكالة اللبنانية للإعلام أنه بعدما شكا جيران المنزل من رائحة كريهة تنبعث من المنزل الذي يعيش فيه شقيقان مع والدتهم التسعينية، دخلت قوة من الجيش اللبناني إلى المنزل لتصدم بوجود 5 جثث مدفونة في الداخل.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فرضت القوى الأمنية طوقًا حول المكان، فيما تحدث الأهالي عن تصرفات غريبة للشقيقين واعتداءاتهما على المواطنين الذين يمرون في المكان، مشيرة إلى فرارهما بعد هذا الاكتشاف المروع.

عثرت قوات الجيش اللبناني، مساء الثلاثاء، على 5 جثث في داخل منزل في قرية كفرشيما، حارة الدير، يسكنه الشابان إلياس وخريستو الفتى مع والدتيهما المسنّة، التي تبلغ من العمر 90 عاماً.

واكتشفت الجثث بعدما اشتكى الجيران من أفعال الشابين الغريبة في المنطقة، إذ كانا يعتديان على المواطنين المارين في المكان، وبعد انبعاث رائحة كريهة من المنزل.

وفي جديد الحادثة، ألقت قوى الأمن الداخلي، ليلاً، القبض على أحد الأخوين المشتبه فيهما، الشاب خريستو، الذي اعترف، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، بأن شقيقه إلياس توفي منذ نحو عشرة أيام.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الجثث تعود لذوي الشابين وبالتحديد، لوالدهما وشقيقتهما وثلاث أخوة جرى دفنهم بعد وفاتهم من قبل الشابين داخل غرفة أسفل المنزل بعد وفاتهم.

وما استرعى اهتمام المواطنين والقوى الأمنية معالم المنزل التي كانت تبدو غريبة، خصوصاً مع تثبيت كاميرات مراقبة على مداخله، وإحاطته بشوادر.

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