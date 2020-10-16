تهز دولة عربية.. يغتصب زوجته برفقة أصدقائه ويحلق شعرها

الجمعة، 16-10-2020
10:04 ص
متابعات - الدويني فولي
اعتقلت السلطات الأمنية في مدينة مراكش جنوب المغرب،
اليوم الخميس، رجلا احتجز زوجة
ه بالقوة وعذبها واعتدى عليها جنسياً رفقة اثنين من أصدقائه.
وذكر بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة
القضائية أوقفت ثلاثة أشخاص، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية العديدة؛ وذلك لتورطهم في قضية تتعلق بالاحتجاز والاعتداء الجنسي المقرون بالعنف، والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والمشاركة.
وأوضح البلاغ أن مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش كانت قد توصلت، يوم الأربعاء، بشكاية من سيدة حامل تتهم فيها زوجها، الذي تجمعها به مشاكل أسرية وصلت إلى مسطرة الطلاق، بإرغامها على مرافقته على متن سيارة خاصة واحتجازها بإحدى الشقق السكنية، قبل تعريضها لاعتداء جنسي تحت الإكراه، متبوع بالإيذاء العمدي والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وقص شعرها بالعنف، وذلك بمشاركة اثنين من أصدقائه.
وأضاف المصدر ذاته، أن الأبحاث والتحريات الفورية التي باشرتها عناصر الشرطة
القضائية أسفرت عن توقيف الزوج المشتبه فيه، وكذا الشخصين اللذين يشتبه في مشاركتهما بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأشار إلى أنه تم إيداع المشتبه بهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه عناصر الشرطة
القضائية وخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.