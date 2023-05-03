تهز دولة عربية.. سيدة تشعل النار في زوجة ابنها الحامل





قامت سيدة عراقية بإشعال النار في زوجة ابنها الحامل في محافظة النجف، باستخدام البنزين.

سكبت الجانية البنزين على الشابة وهي تطبخ الطعام، ثم قامت بإشعال النار بها، وعندما تأكدت من اشتعال النيران بها فرت هاربة.

سمع الجيران صوت المرأة وهي تستغيث من النيران فهرعوا لإنقاذها، وقاموا بإبلاغ السلطات المختصة.

وصرح شقيق الضحية بأن أخته كان تطهو الطعام، وفوجئت بأم زوجها تسكب البنزين عليها، وعندما التفتت وجدتها تشعل النيران بها.

وأكد والد الضحية أنه لن يتوانى عن أخذ حق ابنته البالغة من العمر 21 عاما.

وصرح مصدر طبي من المستشفى بأن جروح الضحية من الدرجة الثالثة وأصابت 65% من جسدها.

أشعلت هذه الجريمة غضبا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب المتابعون بتوقيع أشد العقوبات على الفاعلين حتى يصبحوا عبرة لغيرهم.

وتتزايد حالات العنف الأسري في العراق بصورة كبيرة، ويحدث أغلبها بسبب عدم وجود قانون يحمي ضحايا هذا العنف من النساء والأطفال.

وتنص المادة "41" من قانون العقوبات العراقي على "لا توجد جريمة إذا وقع الفعل "الضرب أو التعدي" استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون".

ويعتبر القانون تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا، حقًا يجوز استعماله.