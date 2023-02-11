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تهز دولة عربية.. جثة الأب معلقة في المروحة وزوجته وأطفاله تحت قدميه

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الجريمة
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السبت، 11-02-2023 03:02 م

صدمت جريمة مروعة أهالي مدينة كسلا شرق السودان بعد اكتشاف مقتل رجل وزوجته و3 من أبنائهما بطريقة بشعة، وسط روايات غير مؤكدة عن تفاصيل الجريمة.

وفي التفاصيل عثر على رجل (32) عاماً مشنوقاً وبجانبه جثث زوجته (30) عاماً وأبناؤه الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام و3 أعوام، داخل منزلهم بحي العرب غرب مدينة كسلا شرق العاصمة الخرطوم.

ونقلت الشرطة جثامين الضحايا الخمس إلى مستشفى كسلا، قبل إحالتهم لمشرحة ولاية القضارف لمعرفة أسباب الوفاة، وكشف طلاسم الجريمة.
وتضاربت الروايات حول كيفية وقوع الحادثة المُروّعة، فقد انتشرت رواية بأن خلافات أسرية دفعت الرجل لقتل زوجته وأبنائه الثلاثة خنقاً قبل أن يلحق بهم منتحراً.

وحسب "العربية.نت" انتشرت رواية مُغايرة بأن الزوج دس السم لزوجته وأبنائه الثلاثة ولحق بهم منتحراً بعد التأكد من مصرعهم.

بدورها، أصدرت الشرطة السودانية توضيحاً رسمياً، أمس، قالت فيه "بتاريخ الجمعة 10 فبراير، أبلغ أحد المواطنين قسم شرطة المنطقة، العثور على شقيقه معلقاً في المروحة وزوجته وأطفاله الثلاثة، متوفين بالقرب منه". وذكرت الشرطة أنها عثرت على "مذكرة مكتوبة من الزوج تفيد بوجود خلافات أسرية". وأضافت أنها أحالت الجثامين للطبيب الشرعي لكشف مُلابسات القضية وتحديد أسباب الوفاة بشكل دقيق.
 

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