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تهز دولة عربية.. القضاء يأمر بإعدام شاب بالرصاص في ميدان عام

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القضاء
 
الإثنين، 12-10-2020 03:36 م محمد فضل- متابعات

اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الكسف عن الجرائم التي ارتكبها هذا الشاب الذي قرر القضاء إعدامه رميًا بالرصاص في ميدان عام.
وفي التفاصيل، فقد أصدرت محكمة يمنية  قراراً يقضي بإعدام شاب يبلغ من العمر 25 عاماً، لاغتصابه نحو 92 شخصا في عدة محافظات يمنية.
جاء قرار المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، في صنعاء على إعدام ”ع م ش“. لارتكابه جرائم خطف بالحيلة والاستدراج لـ 92 شخصا، تتراوح أعمارهم ما بين الثامنة إلى العشرين عاماً واغتصابهم تحت تهديد السلاح وابتزازهم بالتصوير واستخدامهم في وقائع نصب واحتيال ووفقاً لإرم نيوز .
وتم إدانة المتهم، بما نسب إليه في صحيفة الاتهام المقدمة من النيابة العامة ومعاقبته بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت وتنفيذ الحكم في ميدان السبعين، بحضور المجني عليهم وذووهم وجمهور من المواطنين ووسائل الإعلام، بالإضافة الى مصادرة أمواله أينما وجدت، وتعويض للمجني عليهم بمبالغ مالية تتراوح بين مليونين وأربعة ملايين ريال لكل شخص.
ولم تحدد المحكمة تاريخا لتنفيذ الحكم.
وكانت النيابة العامة وجهت للمدان تهمة الخطف بالحيلة والاستدراج لـ 92 شخصا واغتصابهم في عدة محافظات .هي أمانة العاصمة وعمران وذمار والحديدة وإب وعدن والبيضاء
 

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