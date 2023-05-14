الأحد 14 مايو 2023
توقيت مصر 20:46 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مأساة حقيقية.. مقتل طبيبتين مصريتين بقذيفة في السودان ودفنهما في حديقة المنزل(صور)

سعودي يعثر على والدته المصرية بعد فراق 32 عامًا

ضجة بعد ولادة طفل بعين واحدة وطبيب يعلق (صور صادمة)

مقتل فنانة شهيرة بطريقة مروعة.. والجمهور يدعو لها بالرحمة (صور)

مفاجأة بشأن سعره في السوق السوداء.. سعر الدولار اليوم في مصر

أول رد من مدرب الأهلي على فضيحة "الفيديو الإباحي"

الأهلي يصدم "كهربا" بشأن غرامة الزمالك

هل يجوز للزوج معاشرة زوجته في منزله قبل زفافهما؟.. الإفتاء ترد

راغدة شلهوب: القرب من ربنا هو أفضل حل

تهز دولة عربية.. أب ينهي حياة ابنته أثناء نومها بأبشع طريقة

تهز دولة عربية.. أب ينهي حياة ابنته أثناء نومها بأبشع طريقة

2014-635270351695352599-535_main
ارشيفية
الأحد، 14-05-2023 10:14 ص

 

في جريمة بشعة، أنهى أب أردني حياة ابنته حرقًا، بعدما أضرم النيران فيها أثناء نومها.

 

أشارت تحقيقات مدعي عام الجنايات الكبرى الأردنية، إلى أن الأب، 48 عامًا، سكب البنزين على حول فراش ابنته أثناء نومها، وبادر إلى إشعال النار، قبل أن يغلق باب الغرفة عليها.

 

نقل موقع "رؤيا" المحلي عن مصدر، أن المجني عليها كانت تبلغ من العمر 19 عامًا، وسبق لها الزواج مرتين كان أولهما في عُمر 16 عامًا وانتهى بالانفصال، وهو نفس مصير الارتباط الثاني.

 

نوه المصدر بأن الضحية، وهي أم لطفلين، انفصلت عن زوجها الثاني قبل وقوع الجريمة.

 

خلال التحقيقات، اعترف الأب بجريمته، بدعوى شكه في سلوك ابنته، حتى أقدم على حرقها، قبل أن يسلم نفسه للجهات المعنية.

 

وجه المدعي العام للأب تهمة القتل العمد، آمرًا بحبسه 15 يومًا بمركز الإصلاح والتأهيل قابلة للتجديد.

إقرأ ايضا

Capture

فيديو صادم.. طالبة تضرب معلمها بعدما صادر هاتفها داخل الفصل

15972257130

"فاض الكيل".. الأردن يوجه ضربة جوية لأهداف في سوريا (فيديو)

233812

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على غزة ويقتل 13 فلسطينيًا بينهم نساء وأطفال

أخبار متعلقة

15972257130

"فاض الكيل".. الأردن يوجه ضربة جوية لأهداف في سوريا (فيديو)