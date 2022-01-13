الخميس 13 يناير 2022
توقيت مصر 12:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول تحرك رسمي من زوجة وائل الإبراشي ضد طبيب تسبب في وفاة زوجها

إصابات كورونا في السعودية تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا

تهز الكويت.. ضباط بأمن الدولة الكويتي يعذبون ضابطًا قياديًا بشكل بشع

فنانة شهيرة تفجر مفاجأة: دخلت السجن لأني رفضت إقامة علاقة مع ضابط

وفاة الفنان وحيد السنباطي

ضمنهم 3 أشقاء.. قرار رسمي بإسقاط الجنسية عن 9 مواطنين

مفاجأة في واقعة السيدة التي استغاثت بالرئيس من داخل مركز شرطة

أحلام تشتم كويتي انتقد رسالتها لأمير الكويت

طبيب يكشف مفاجأة عن «الوصفة العجيبة» التي تسببت في وفاة وائل الإبراشي

تحقيقات فساد وزارة الصحة تكشف مفاجآت.. ما علاقة طليق وزيرة الصحة؟

ADS
 

تهز الكويت.. ضباط بأمن الدولة الكويتي يعذبون ضابطًا قياديًا بشكل بشع

fere3-lma3loumet2
ا
Native
Teads
الخميس، 13-01-2022 10:16 ص

أوقف وزير الداخلية الكويتي 4 ضباط برتبة مختلفة، في إطار تحقيق في قضية تعذيب ضابط بوزارة الداخلية بوضعه في "غرفة تبريد" من قبل أفراد في جهاز "أمن الدولة" في الكويت.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، أصدر قرارات قضت "بوقف 4 ضباط برتب مختلفة، وذلك استقامة مع مسار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، بخصوص شبهة تجاوزات بعض منتسبيها أثناء التحقيقات".
وكانت صحيفة القبس الكويتية قد نقلت عن مصادر يوم 4 يناير 2022، أن "النيابة العامة حققت مع عناصر من جهاز (أمن الدولة)، وجهت إليهم تهم خطف ضابط قيادي في وزارة الداخلية وتعذيبه".
وأبلغت المصادر الصحيفة أن المتهمين برروا تعذيبهم الضابط بأنه في إطار "إجراءات عسكرية متبعة"، كما ادعوا أن ما قاموا به جرى بعلم قياديين في "الجهاز".
وكشفت هذه المصادر أن المتهمين وضعوا الضابط أياما عدة في "غرفة تبريد"، شديدة البرودة، وحين "انهار الضابط جسديا، هرع المتهمون لنقله إلى المستشفى، بعد أن اكتشفوا أن المجني عليه قد أغمي عليه بالفعل من فرط البرودة".
وفي معرض تعليلهم لاحتجاز الضابط في غرفة التبريد على النحو المذكور، قال المتهمون إن هذا الضابط "كان يملك معلومات مهمة رفض الإفصاح عنها".
ونقلت "القبس" عن النائب الدكتور عبد العزيز الصقعبي أن سؤالا برلمانيا قدم إلى وزير الداخلية عما جرى تداوله بشأن "قيام جهاز أمن الدولة باختطاف أحد الضباط وتعذيبه، لإجباره على تقديم اعترافات محددة لأجهزة الأمن".

وصرح الصقعبي للصحيفة بأن "هذه الواقعة الصادمة ـــ إن صحت ـــ فستستوجب إجراءات رادعةً، وليس مقبولاً أن تمر مرور الكرام؛ لذا ننتظر إجابة وزير الداخلية".
وقال النائب الكويتي في هذا السياق: "نما إلى علمي عدم السماح من قبل أجهزة الأمن لممثلي النيابة العامة بالدخول لمقابلة الضابط، ونريد أن نعرف كل هذه الأمور".
 

إقرأ ايضا

Capture

إصابات كورونا في السعودية تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا

61deb242423604695354d0b7

دولة إسلامية.. تعرف على أسوأ جواز سفر في العالم

1046138530_258_0_2306_2048_1920x0_80_0_0_73d188187584d589116c7e06b0df5b99

السعودية تسجل ارتفاعًا صادمًا في إصابات كورونا خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة

5d23a92ba731e-1203x800

عزل وحبس قضاة.. ماذا يحدث في الكويت؟

image

الكويت توضح حقيقة سحب رخص القيادة من جميع المقيمين