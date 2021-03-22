الإثنين 22 مارس 2021
توقيت مصر 12:53 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

كاميرا مراقبة توثق لحظة طعن مواطن سعودي في الشارع

عروس تلقي بنفسها من الطابق التاسع والكشف عن السبب الصادم

أفضل وضعية للنوم .. وتحذير من هذه الوضعية السائدة

مكافحة الفساد السعودية: إيقاف 7 ضباط وعدد من الموظفين

تهديد صريح من السودان لـ إثيوبيا: مستعدون للحرب

فيديو يهز طهران.. رقص فتيات وشباب في الشارع

شاهد .. كيف احتفلت زوجة سلطان عمان بعيد الأم

دولة جديدة تعلن عودة العلاقات مع قطر

الملك سلمان وولي عهده يطمئنان على صحة رئيس وزراء باكستاني

فنانة شهيرة تنهار من البكاء بعد طلاقها:«محدش عارف أيه اللي حصل»(فيديو)

ADS
 

تهديد صريح من السودان لـ إثيوبيا: مستعدون للحرب

1044062804_0_0_2956_1598_1000x541_80_0_0_91b5a8b63fa2579c81f831179beb32f7
الجيش السوداني
 
الإثنين، 22-03-2021 10:48 ص

اتهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، إثيوبيا بنقض عهودها مع بلاده، مؤكدا أن القوات السودانية لن تتراجع عن مواقعها داخل الحدود السودانية مع إثيوبيا.
وأشار البرهان لدى مخاطبته ، ضباط وضباط صف وجنود منطقة بحري العسكرية، إلى أن قوات بلاده بتكوينها الجديد تشكل نموذجا لتكوين الشعب السوداني بكل أطيافه.
وقال البرهان في اجتماع عقده في أم درمان، إنه لن تكون هناك أية مفاوضات مع أديس بابا حول ترسيم الحدود، محملا إثيوبيا عواقب ما يجري في القفشة، وقال :" السودان جاهز لأي احتمال، ردا على ما قال إنه احتلال إثيوبي لأراض سودانية في القفشة".
على صعيد آخر، أكد البرهان أن القوات المسلحة السودانية لا ترغب في الانقلاب وتغيير الحكومة، وستعمل على حماية المرحلة الانتقالية، وصولا إلى مرحلة الانتخابات.
وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق عبد الفتاح البرهان، إن قوات الدعم السريع قدمت نماذج يحتذى بها لخدمة المواطنين والشعب السوداني، وأضاف: " قوات الدعم السريع عملت منذ إنشائها لصالح الشعب السوداني وثورة ديسمبر وبسط الأمن والاستقرار".
وأوضح الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، خلال مخاطبته "وداع قوات درع الصحراء" من قوات الدعم السريع، بالكلية الحربية اليوم الأحد، أن "النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، قام بأدوار كبيرة لا ينكرها إلا مكابر"، مؤكدا أن قوات الدعم السريع "جزء أصيل من القوات المسلحة وستبقى جزءا منها".
وأضاف رئيس مجلس السيادة: "نجدد الثقة في قوات الدعم السريع ونقدر ما تقوم به.. سنبني السودان الذي نحلم به، والدعم السريع سيكون جزءاً من بناء السودان"، وتابع: "واثقون من توفير الأمن والطمأنينة للمواطن السوداني".

 

إقرأ ايضا

640

مكافحة الفساد السعودية: إيقاف 7 ضباط وعدد من الموظفين

الشيخ السديس

شاهد.. السديس يتلقي الجرعة الأولي من لقاح " كورونا"

المملكة العربية السعودية تطلق قمران

المملكة العربية السعودية تطلق قمرين من قاعدة بـ كازاخستان