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تنفيذ حد القتل في مواطن سعودي لتهريبه المخدرات

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تنفيذ حد القتل في مواطن سعودي لتهريبه المخدرات

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وزارة الداخلية
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الأحد، 20-11-2022 01:37 م
أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب أقراص الإمفيتامين المحظورة في منطقة الجوف، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )).

بفضل من الله تعالى تم القبض على / مهند بن سعود بن شهاب الرويلي - سعودي الجنسية - عند قيامه بتهريب أقراص الإمفيتامين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق الجاني / مهند بن سعود بن شهاب الرويلي، يوم السبت الموافق 25 / 4 / 1444هـ في منطقة الجوف.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل .
 

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