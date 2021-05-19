تنفيذ القصاص في السعودي نايف الظفيري.. تعرف على جريمته

الأربعاء، 19-05-2021
12:58 م
أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم بياناً، بشأن تنفيذ
حكم القتل قصاص
اً بأحد الجناة بمنطقة الرياض ، وفيما يلي نص البيان :
أقدم / نايف بن مفضي بن كديران الظفيري ـ سعودي الجنسية ـ
على قتل / عبدالله ابن ثميل بن نهار العنزي ـ سعودي الجنسية ـ وذلك بصدمه بسيارته عمداً
وعدواناً مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما .
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور
وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمة
ه وبإحالته إلى المحكمة ، صدر
بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاص
اً وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ
ورشد القاصر من ورثة القتيل ومطالبته مع بقية الورثة باستيفاء القصاص
، وأيد الحكم من
مرجعه ، ثم الحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصر من الورثة ومطالبته مع بقية الورثة
باستيفاء القصاص
من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر
أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاص
اً بالجاني/ نايف بن مفضي بن كديران
الظفيري اليوم الاربعاء 7 / 10 / 1442 هـ بمنطقة