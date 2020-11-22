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تنفذه بلاده.. "سلمان" يكشف عن العمل الأضخم في العالم

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الملك سلمان
 
الأحد، 22-11-2020 04:38 م الطيب حسين
أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، أنه يجري العمل على تطوير أضخم منشأة للهيدروجين الأخضر في العالم بمنطقة "نيوم.


جاء هذا في كلمة له في الفعالية المصاحبة الثانية حول الحفاظ على الأرض: في ظل زيادة الانبعاثات الناتجة عن النمو الاقتصادي والسكاني، علينا أن نكون رواداً في تبني منهجيات مستدامة وواقعية ومجدية التكلفة لتحقيق الأهداف المناخية الطموحة.

وأوضح: "لدينا العديد من المبادرات المعنية بالتقاط الكربون وتحويله إلى مواد خام ذات قيمة"، مضيفًا"أن الحفاظ على كوكب الأرض يعتبر ذا أهمية قصوى".

وتابع: في عام 2012م أطلقنا البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، حيث يعد ذلك ركناً أساسياً في جهود تقليل الانبعاثات ضمن مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون ويشمل ذلك المنشأة الأضخم في العالم لتنقية ثاني أكسيد الكربون التي أنشأتها شركة "سابك" بمقدار 500 ألف طن في السنة وكذلك خطة أرامكو السعودية للاستخراج المحسّن للنفط بمقدار 800 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السنة.

وذكر: لدينا خطط كبيرة لمصادر الطاقة المتجددة، ويشمل ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية اللتين ستمثلان ما نسبته 50% من الطاقة المستخدمة لإنتاج الكهرباء في المملكة بحلول عام 2030م.
 

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