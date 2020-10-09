تنبأ ببوادر حرب عالمية على الأبواب!!

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وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري كيسنغر
وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنغر
 
الجمعة، 09-10-2020 02:31 م المصريون
حذر وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري كيسنغر، من بوادر حرب عالمية على الأبواب، مشددا على أن "الولايات المتحدة والصين يجب أن تضعا حدودا للمواجهة".
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن كيسنغر قوله إنه "يتعين على قادتنا وقادتهم مناقشة حدود المواجهة، حتى لا يتم تجاوز التهديدات".
وأضاف، خلال حديثه في مناقشة افتراضية استضافها النادي الاقتصادي لنيويورك: "ومن ثم يتعين عليهم إيجاد طريقة لتنفيذ السياسة التي سيتم الاتفاق بشأنها على مدى فترة زمنية طويلة".
وتابع: "يمكنك القول إن هذا مستحيل تماما.. وإذا كان الأمر مستحيلا تماما، فسننزلق إلى وضع مشابه للحرب العالمية الأولى".
 

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