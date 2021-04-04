تنبأت بـ انقلاب الأردن قبلها بـ 24 ساعة .. مفسرة أحلام تتصدر تويتر بعد تغريدة غامضة

الأحد، 04-04-2021
07:20 ص
أحمد عادل شعبان
تصدرت مفسرة أحلام عربية موقع تويتر بعد تغريدة كتبتها قبل محاولة الانقلاب بالأردن بـ 24 ساعة تنبأت فيها بما حدث.
وقالت مفسرة الأحلام أسماء بدوي في تغريدة: #من_عالمى_عالم_الرؤى_والاحلام#الاردن
.. محاولة انقلاب على الحاكم الحالى
هل تفشل؟ ..
الله اعلم.
وأتت هذه التغريدة يوم الجمعة بتاريخ 2 إبريل ، قبل أن تعلن السلطات الأردنية أمس السبت الموافق 3 إبريل إفشال محاولة انقلاب.
و أكد رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة اللواء الركن يوسف
أحمد الحنيطي اليوم السبت، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال سمو الأمير حمزة،
لكنه بيّن أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره
في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن
بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.
وقال اللواء الحنيطي إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن
نتائجها بكل شفافية ووضوح.
وأكد أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد
تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره
يتقدم على أي اعتبار.