الثلاثاء 03 أغسطس 2021
توقيت مصر 17:19 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شكوى ومقاطعة.. بيراميدز ينتفض بعد ما حدث لـ رمضان صبحي

منتخب مصر لليد يتأهل إلى نصف نهائي طوكيو بعد هزيمة ألمانيا

شاهد/ تعرض فنانة شهيرة لحادث مروع أثناء عودتها من الساحل وتفحم سيارتها

«تمرد على ولي الأمر».. القتل تعزيرًا للسعودي أحمد الجنبي

السيسي يعلن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

بث مباشر.. إسبانيا واليابان في نصف نهائي أولمبياد طوكيو

البرزايل يتأهل إلى نهائي كرة قدم أولمبياد طوكيو

فقد الوعي.. تطورات الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

صدمة.. مقتل لاعب كرة قدم شهير برصاصة طائشة في الرأس

تامر أمين يشن هجومًا عنيفًا على رمضان صبحي: خسرنا بسببه

ADS
 

«تمرد على ولي الأمر».. القتل تعزيرًا للسعودي أحمد الجنبي

2017_4_30_15_27_50_575
ا
Native
الثلاثاء، 03-08-2021 02:06 م
أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بالمنطقة الشرقية ، فيما يلي نص البيان:
أقدم / أحمد بن سعيد بن علي الجنبي – سعودي الجنسية – على الخروج المسلح على سلطات الدولة، والشروع في قتل رجال الأمن بإطلاقه النار عدة مرات على نقاط الضبط الأمني والدوريات الأمنية في عدة أماكن بمحافظة القطيف مستخدماً في ذلك أسلحة كانت بحوزته، واشتراكه مع عدد من المجرمين في الإخلال بالأمن الداخلي واستهداف رجال الأمن، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تلقيه مبالغ مالية من مستقبلي الأسلحة مقابل مساعدتهم في نقلها وإخفائها وعلمه بتهريب تلك الأسلحة إلى داخل المملكة وتستره على ذلك، وسعيه في زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بالمشاركة في المسيرات وأعمال الشغب، ومتاجرته بالمخدرات وترويجها، وتعاطيها.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولكون ما أقدم عليه من جرائم عديدة وما انطوت عليه من مجاهرة ومكابرة واعتداء وخروج على النظام العام وتمرد على ولي الأمر وخروج عن طاعته، وما يترتب على مثل هذه الجرائم والجنايات من فوضى وضرر يلحق بالمجتمع، ولأن الجرائم المذكورة صدرت بتخطيط وتمالؤ وتواطؤ، وارتكابها يوجب تشديد العقوبة لتكون قاطعة لشره وزاجرة ورادعة لغيره، فقد تم الحكم بقتل المذكور تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني/ أحمد بن سعيد بن علي الجنبي – سعودي الجنسية – ، اليوم الثلاثاء 24 / 12 / 1442 هـ بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

تعرف على طقس اليوم الثلاثاء بالسعودية

ارشيفية

أتربة ورياح علي هذه المنطقة بالمملكة

60f302214c59b7484c2df447

«جهود الرئيس مثل ممارسة العادة السرية».. ضجة بسبب تصريحات دبلوماسي أجنبي

أخبار متعلقة

5ff8cdd363e43

أمر ملكي بتنفيذ القصاص في السعودي راشد الدوسري

60fd7a0e4c59b77d9e43963f

الملك عبدالله يرد.. هل للسعودية يد في محاولة الانقلاب بالأردن؟

download

السعودية.. تنفيذ القتل قصاصًا في شاب يمني ارتكب جريمة بشعة

5d0d53d1631a6

السعودية تقرر إعادة مواطنيها من إثيوبيا خلال 48 ساعة

12-645x505

سلطنة عمان تكشف موقفها من التطبيع مع إسرائيل

1-1190881

مجلس الوزراء السعودي يصدر قرارًا فريدًا من نوعه