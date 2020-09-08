تفجير انتحاري في كركوك و إصابة أفراد من الشرطة

الثلاثاء، 08-09-2020
01:52 م
متابعات- أمينة عبد العال
فجر انتحاري نفسه في
محافظة كركوك
شمال العراق
بعد أن تم محاصرته
من قبل أفراد الشرطة .
وأسفر الانفجار
الذي
تم في وادي أبو شحة بناحية الرشاد ، عن إصابة أفراد من الشرطة الاتحادية .
و قتلت امرأة الأسبوع الماضي و أصيب 3 من رجال الأمن في انفجار
سيارة
مفخخة علي طريق تكيت كركوك
شمال العراق
.
جدير بالذكر أن المتحدث
العسكري باسم القيادة المشتركة لوكالة الأنباء العراق
ية قال أن عصابات "
داعش
" الإرهابية ومن خلال خلاياها المتنقلة وبعض الحواضن تحاول استغلال
ارتفاع درجات الحرارة و أزمة " كورونا" لتنفيذ عمليات إرهابية خاصة في
المناطق الصحراوية .