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تفجير انتحاري في كركوك و إصابة أفراد من الشرطة

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 08-09-2020 01:52 م متابعات- أمينة عبد العال
فجر انتحاري نفسه في محافظة كركوك شمال العراق  بعد أن تم محاصرته من قبل أفراد الشرطة .
وأسفر الانفجار الذي تم في وادي أبو شحة بناحية الرشاد ، عن إصابة أفراد من الشرطة الاتحادية .
و  قتلت امرأة الأسبوع  الماضي و أصيب 3 من رجال الأمن في انفجار سيارة مفخخة علي طريق تكيت كركوك شمال العراق .
جدير بالذكر أن المتحدث العسكري باسم القيادة المشتركة لوكالة الأنباء العراقية قال أن عصابات " داعش" الإرهابية ومن خلال خلاياها المتنقلة وبعض الحواضن تحاول استغلال ارتفاع درجات الحرارة و أزمة " كورونا" لتنفيذ عمليات إرهابية خاصة في المناطق الصحراوية .

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