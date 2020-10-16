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تفجير أكبر قنابل الحرب العالمية الثانية يثير الهلع في بولندا

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 16-10-2020 10:13 ص متابعات- أمينة عبد العال
نفذت بولندا عملية نزع فتيل  لأكبر قنابل الحرب العالمية الثانية ، تحت الماء مما تسبب في انفجار هائل ، و أثار الذعر في المنطقة و ارتفع عمود ضخم من الماء في الجو ، مما أحدث تأثير الزلزال وتم إخلاء 750 ساكن في دائرة نصف قطرها 2.5 كيلو متر ولم تقع أي أضرار .
وكان سلاح الجو البريطاني اكتشف أثناء العمل علي تعميق قناة مدينة سفينو أويستي في سبتمبر 2019 القنبلة التي كان من المفترض أن تغرق أثناء العملية ، لكن لسبب ما لم تنفجر القنبلة ، حسبما نشرت " سبوتنيك " .
 والقنبلة تزن أكثر من 5 طن ويبلغ طولها أكثر من 6 أمتار وتم تصنيعها عام 1945 .
جدير بالذكر أنه تم التحضير لعملية التفجير لمدة عام ، حيث قرر خبراء البحرية البولندية تأمين مدينة تالبوي بعملية احتراق ثم تعريض القنبلة للحرارة عن بعد لحرق المفجرات لكن عملية الحرق تحولت إلي تفجير .
 

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