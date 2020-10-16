تفجير أكبر قنابل الحرب العالمية الثانية يثير الهلع في بولندا
ارشيفية
الجمعة، 16-10-202010:13 صمتابعات- أمينة عبد العال
نفذت بولندا عملية
نزع فتيل لأكبر قنابل الحرب العالمية
الثانية ، تحت الماء مما تسبب في انفجار هائل ، و أثار الذعر في المنطقة و ارتفع
عمود ضخم من الماء في الجو ، مما أحدث تأثير الزلزال وتم إخلاء 750 ساكن في دائرة
نصف قطرها 2.5 كيلو متر ولم تقع أي أضرار .
وكان سلاح الجو
البريطاني اكتشف أثناء العمل علي تعميق قناة مدينة سفينو أويستي في سبتمبر 2019
القنبلة التي كان من المفترض أن تغرق أثناء العملية ، لكن لسبب ما لم تنفجر القنبلة
، حسبما نشرت " سبوتنيك " .
والقنبلة تزن أكثر من 5 طن ويبلغ طولها أكثر من
6 أمتار وتم تصنيعها عام 1945 .
جدير بالذكر أنه تم
التحضير لعملية التفجير لمدة عام ، حيث قرر خبراء البحرية البولندية تأمين مدينة
تالبوي بعملية احتراق ثم تعريض القنبلة للحرارة عن بعد لحرق المفجرات لكن عملية
الحرق تحولت إلي تفجير .