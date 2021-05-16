تفاصيل مكالمة بايدن لـ محمود عباس بشأن ما يحدث في فلسطين

الأحد، 16-05-2021
10:51 ص
متابعات- أمينة عبد العال
صرح البيت الأبيض
أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن
، تحدث مع
الرئيس الفلسطين
ي محمود عباس بخصوص الأحداث الأخيرة التي تشهدها القدس .
و قال بايدن
إن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بتعزيز الشراكة مع
فلسطين
، حسبما نشرت " صدي " .
و أضاف بايدن
أنه يدعم أن تكون حياة الفلسطين
يين في أمن وحرية و كرامة
لافتا إلي أنه لابد للدولتين من حل دائم للصراع الدائر بينهم ومؤكدا علي التزامه
بالشراكة الأمريكية الفلسطين
ية .
في سياق متصل أعرب كلا الطرفين عن رغبتهما في جعل القدس مكان آمن للتعايش
السلمي .