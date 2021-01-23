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تفاصيل محادثة أول زعيم لـ "بايدن "

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تفاصيل محادثة أول زعيم لـ "بايدن "

بايدن
بايدن
 
السبت، 23-01-2021 09:24 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو ، أنه تم الاتصال بالرئيس الأمريكي جو بايدن ، مساء أمس و تم الاتفاق خلال المحادثة علي تحديد ميعاد الشهر المقبل لعمل اجتماع بينهم.
و أضاف المكتب أن ترودو و بايدن تعهدا بتوحيد جهودهم لمكافحة فيروس " كورونا" في أمريكا الشمالية ، لافتا إلي أن رئيس الوزراء الكندي حرص علي تعزيز العلاقات مع الرئيس الأمريكي الجديد و أنه كان أول زعيم أجنبي يهاتف الرئيس لمدة 30 دقيقة  ، حسبما نشرت شبكة " سي بي سي " الإخبارية الكندية .
في سياق متصل أعلن مصدر بالحكومة الكندية وطلب عدم ذكر أسمه لحساسية الموقف أنه ليس من الواضح ما إذا كان الاجتماع سيتم مباشرة أو افتراضيا ، بسبب " كورونا"  .
أما البيت الأبيض فقد أكد أن الزعيمين شددا علي الأهمية الإستراتيجية للعلاقات الأمريكية الكندية وناقشا التعاون علي أجندة واسعة النطاق بما في ذلك مكافحة " كوفيد_19 " .
 

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