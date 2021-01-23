السبت، 23-01-2021
09:24 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن
مكتب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو ، أنه تم الاتصال بالرئيس الأمريكي جو
بايدن
، مساء أمس و تم الاتفاق خلال المحادثة علي تحديد ميعاد الشهر المقبل لعمل
اجتماع بينهم.
و
أضاف المكتب أن ترودو و بايدن
تعهدا بتوحيد جهودهم لمكافحة فيروس "
كورونا
" في أمريكا الشمالية ، لافتا إلي أن رئيس الوزراء الكندي حرص علي
تعزيز العلاقات مع الرئيس الأمريكي الجديد و أنه كان أول زعيم أجنبي يهاتف الرئيس
لمدة 30 دقيقة ، حسبما نشرت شبكة " سي
بي سي " الإخبارية الكندية .
في
سياق متصل أعلن مصدر بالحكومة الكندية وطلب عدم ذكر أسمه لحساسية الموقف أنه ليس
من الواضح ما إذا كان الاجتماع سيتم مباشرة أو افتراضيا ، بسبب "
كورونا
" .
أما البيت الأبيض فقد
أكد أن الزعيمين شددا علي الأهمية الإستراتيجية للعلاقات الأمريكية الكندية وناقشا
التعاون علي أجندة واسعة النطاق بما في ذلك مكافحة " كوفيد_19
" .