الجمعة، 13-08-2021
11:15 ص
تفاصيل قرار توطين
المهن الفنية الهندسية 1442/1443 حيث أن وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية
السعودية قامت بعمل إصدار لقرار توطين
المهن الهندسية، والذي قد تم إصداره بهدف أن يتم توفير وظائف متعددة للمواطنين
السعوديين
والذين يكونوا حاصلين على مؤهلات عملية، وسوف نتطرق إلى التعرف على ذلك
بشكل أكثر تفصيلاً.
تفاصيل
قرار توطين المهن الفنية الهندسية 1442/1443
من الجدير ذكره أنالمملكة قد حرصت على القضاء على مشاكل البطالة التي يواجهها الشباب الذين
يقومون بالبحث عن وظائف وفيما يلي سوف نتعرف على تفاصيل بشأن هذا الموضوع.
حيث أن المملكة
العربية السعودية قد بدأت ببعض الخطوات الثابتة لكي تعمل على تنفيذ هذه الرؤية
الاقتصادية التي قامت بتسميتها برؤية 2030، والتي كان من ضمنها قرار توطين
المهن الفنية الهندسية حيث أن هدفها هو
القيام بالنهوض باقتصاد دولة السعودية ولكي يتم توفير مصادر استثمار حيث أن هناك
عدة قرارات قامت بإصدارها وهذا القرار من ضمن هذه القرارات حتى يتم النهوض
بالاقتصاد وتشغيل الفئة العاطلة عن العمل ويحملون مؤهلات علمية.
الشروط
العامة لقرار التوطين للمهن الفنية الهندسية
حيث أن وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية بوضع مجموعة من الشروط التي ينبغي أن تتوافر حيث أنها تعتمد على قرار
التوطين في المهن الفنية الهندسية والتي سوف توضحها أكثر من خلال ما يلي.
قد تم عمل توطين حوالي 25 % من المجموع الكلي لعدد العاملين في قطاع المهن التي تكون مستهدفة في المنشأة.
بالإضافة إلى أن قرارا التوطين سوف يسري على كافة المنشآت التي تندرج تحت القطاعات الخاصة في سوف العمل في المملكة العربية السعودية.
كما أنه يتم وضع شرط لقرار التوطين أن يكون المهندس الفني حاصل على الاعتماد الفني من الهيئة السعودية للمهندسين.
من ضمن القرارات التي تم اشتراطها أيضاً أن لا يقل الحد الأدنى للأجور الشهرية عن مبلغ 5 آلاف ريالا سعوديا.
المهن
التي تستهدفها قرار التوطين
حيث أن وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية قد بينت المستهدفون من هذا القرار والمهن التي تشملها هذا القرار وهما
ما سوف نوضحهم من خلال ما يلي في النقاط التالية.
فني رسم الخرائط وفني رسم خرائط بحرية.
فني كهربائي.
فني كابلات أرضية.
فني طرق أو مراقب.
فني مختبر مواد إنشائية.
فني تشغيل وصيانة.
فني ميكانيكي.
وتكييف وتبريد.
فني الكترونيات. مساح أراضي.
فني هندسة إنتاجية.
فني طائرات.
فني موائع.
مساح مناجم، وابنية، وتصويري.
رسام مخططات وخرائط.
فني حفر آبار.
فني مياه شبكات.
فني كمياء تكرير النفط.
فني غذائية.
فني تمديدات صحية.
فني توقيع مسح جوي ورقمي.
فني مختبر ميكانيكا التربة.
حيث أن هذا القرار تم
تطبيقه على العاملين في المجال الهندسي فحسب، بالإضافة إلى أن وزارة الموارد
البشرية والتنمية الاجتماعية قد سعت أثناء هذا القرار إلى تطوير وتقدم قطاعات
مختلفة ومتعددة في المملكة العربية السعودية.
التعرف على آلية احتساب نسب
التوطين
حيث أنه يتم احتساب
نسبة التوطين عن طريق نظام قامت الوزارة بإعداده بشكل دقيق، وحيث أنه يتم تطبيق
المعادلة على حسب المسمى المهني في قاعدة البيانات، وتكون النسبة التي يتم
احتسابها هي 25 % بشكل تقريبي وعندما يتم احتساب النسبة يتم تقريبا إلى العشرات.
وفي الختام نكون قد
تعرفنا على المزيد من المعلومات حول موضوع تفاصيل قرار توطين
المهن الفنية
الهندسية 1442/1443، وكذلك تعرفنا على المهن التي تستهدفها قرار التوطين وأيضاً
الشروط العامة لقرار التوطين للمهن الفنية الهندسية، وكذا تطرقنا إلى معرفة آلية
احتساب نسب التوطين وبذلك يكون مقالنا قد انتهى.