تفاصيل صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة

الثلاثاء، 30-01-2024
11:53 ص
اتفق المفاوضون من إسرائيل
والولايات المتحدة ومصر وقطر على إطار عمل لصفقة تبادل جديدة بين إسرائيل
وحماس، حسبما ذكرت مصادر إسرائيل
ية.
وشارك مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، في سلسلة من المفاوضات خلال الأيام القليلة الماضية ركزت على إطلاق سراح المحتجزين والتوصل لهدنة إنسانية في الصراع بين إسرائيل
وحماس في غزة
.
وحول تفاصيل الصفقة، فإن المرحلة الأولى تشمل هدنة لمدة 45 يوما والإفراج عن 35 إسرائيل
يا مقابل الإفراج عن 100 إلى 200 أسير فلسطيني مقابل كل إسرائيل
ي.
ومن بين الأسرى المفرج عنهم من سجون إسرائيل
، محكومون متورطون في قتل إسرائيل
يين.
وبحسب التقرير، فإن الصفقة ستتضمن إطلاق سراح الرهائن على دفعات: النساء والأطفال أولاً، يرافقه وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة
، كما ستشمل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين.