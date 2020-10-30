الجمعة 30 أكتوبر 2020
توقيت مصر 11:48 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بدولة عربية.. اعتقال شخص بتهمة الإساءة إلى الرسول

السعودية تطلق مشروعا إسكانيا ضخما على مساحة 500 ألف متر

تركي آل الشيخ يؤجل عودته للرياض بسبب ظرف صحي طارئ

إجراءات عاجلة من شئون الحرمين للمعتمرين

البنتاجون يحذر من تهديدات جديدة تستهدف المسئولين عن اغتيال قاسم سليماني

بعد سد النهضة.. نزاع جديد لـ" أثيوبيا " مع الصومال

أخطاء بمنهج التربية الإسلامية .. التعليم توضح الحقيقة

"فيفا" يحتفل بعيد ميلاد "الخطيب" الـ66

أسماء حكام مباريات اليوم

تفاصيل جديدة تكشفها فرنسا عن " سفاح نيس "

ADS
 

تفاصيل جديدة تكشفها فرنسا عن " سفاح نيس "

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 30-10-2020 10:35 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن مسئول الإدعاء في قضايا الإرهاب بفرنسا أن المشتبه به في قتل 3 أشخاص داخل كنيسة بمدينة نيس وصل بالقطار حاملا بطاقة هوية تابعة للصليب الأحمر الإيطالي ، لافتا إلي أنه بدل ملابسه في محطة القطار ثم سار إلي الكنيسة لينفذ هجومه .
و قال مسئول فرنسي أن المهاجم تونسي ولد عام 1999 ووصل مدينة باري الإيطالية في 9 أكتوبر ، مضيفا أن كاميرات المراقبة أظهرت الشاب في محطة القطار في نيس و أنه سار منها لمسافة 400 متر حتى كنيسة نوتردام .
وكان متحدث قضائي تونسي أعلن أن المشتبه به في هجوم نيس يدعي إبراهيم العويساوي لافتا إلي أنه لم يكن مصنفا كمتشدد قبل أن يغادر تونس .   
 

إقرأ ايضا

اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في لبنان

بدولة عربية.. اعتقال شخص بتهمة الإساءة إلى الرسول

السعودية

السعودية تطلق مشروعا إسكانيا ضخما على مساحة 500 ألف متر

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يؤجل عودته للرياض بسبب ظرف صحي طارئ