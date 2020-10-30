أعلن مسئول الإدعاء في قضايا الإرهاب بفرنسا أن المشتبه به في قتل 3 أشخاص داخل كنيسة بمدينة نيس وصل بالقطار حاملا بطاقة هوية تابعة للصليب الأحمر الإيطالي ، لافتا إلي أنه بدل ملابسه في محطة القطار ثم سار إلي الكنيسة لينفذ هجومه .و قال مسئول فرنسي أن المهاجم تونسي ولد عام 1999 ووصل مدينة باري الإيطالية في 9 أكتوبر ، مضيفا أن كاميرات المراقبة أظهرت الشاب في محطة القطار في نيس و أنه سار منها لمسافة 400 متر حتى كنيسة نوتردام .وكان متحدث قضائي تونسي أعلن أن المشتبه به في هجوم نيس يدعي إبراهيم العويساوي لافتا إلي أنه لم يكن مصنفا كمتشدد قبل أن يغادر تونس .