أعلن مسئول الإدعاء في قضايا الإرهاب بفرنسا أن المشتبه به في قتل 3 أشخاص
داخل كنيسة بمدينة نيس وصل بالقطار حاملا بطاقة هوية تابعة للصليب الأحمر الإيطالي
، لافتا إلي أنه بدل ملابسه في محطة القطار ثم سار إلي الكنيسة لينفذ هجومه .
و قال مسئول فرنسي أن المهاجم تونسي ولد عام 1999 ووصل مدينة باري الإيطالية
في 9 أكتوبر ، مضيفا أن كاميرات المراقبة أظهرت الشاب في محطة القطار في نيس و أنه
سار منها لمسافة 400 متر حتى كنيسة نوتردام .
وكان متحدث قضائي تونسي أعلن أن المشتبه به في هجوم نيس يدعي إبراهيم
العويساوي لافتا إلي أنه لم يكن مصنفا كمتشدد قبل أن يغادر تونس .