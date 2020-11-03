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تفاصيل جديدة تكشفها النمسا عن منفذ هجوم فيينا

شرطة فيينا
شرطة فيينا
 
الثلاثاء، 03-11-2020 10:12 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشف وزير الداخلية النمساوية ، كارل نيهامر ،عن  عدد القتلى في هجوم فيينا والذي ارتفع لـ 4 مدنيين بالإضافة إلي منفذ الهجوم لافتا إلي أنه من أنصار تنظيم " داعش " .
و أعلن في مؤتمر صحفي أن رجلين و امرأة ورابع لم يحدد جنسه هم ضحايا الهجوم الذي وقع في وسط مدينة فيينا مساء أمس ، حسبما ذكرت " رويترز " .جدير بالذكر أن مسلحين هاجموا 6 مناطق مختلفة بالنمسا في عملية بدأن خارج المعبد اليهودي الرئيسي مما أسفر عن مقتل و إصابة 16 شخص علي الأقل و قتلت الشرطة أحد المسلحين ، ونبهت الشرطة علي المواطنين بالحذر و عدم ذهاب التلاميذ إلي المدارس .
 

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