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تفاصيل القبض على ضابط سعودي برتبة عميد ارتكب جرائم صادمة

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الشرطة
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الأحد، 23-10-2022 10:58 ص
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، إيقاف ضابط برتبة عميد؛ لحصوله على مبلغ (450.000) أربع مئة وخمسين ألف ريال من إحدى الشركات، مقابل تسهيل إجراءات تعاقدها مع الوزارة، تم إيقاف مالكها والمدير التنفيذي لها من إحدى الجنسيات العربية".

وأوضحت أن الضابط حصل على مبلغ (12.000) اثني عشر ألف ريال من أحد الوافدين، مقابل وعده بإصدار التصاريح اللازمة له لتمكينه من الحج، وإصدار تعميد وهمي من الوزارة لأحد الفنادق لإقامة مناسبة خاصة به.
كما اشترك مع مواطنين اثنين "وسطاء" وموظف بوزارة العدل وكاتب عدل "تم إيقافهم" لإنهائهم إجراءات نقل ملكية أرض بطريقة غير نظامية، مقابل مبلغ (12.500.000) اثني عشر مليون وخمس مئة ألف ريال.
 

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