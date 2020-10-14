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تفاصيل السماح بعودة أداء العمرة بنسبة 75%

كيفية_اداء_العمرة_بالتفصيل
تفاصيل السماح بعودة أداء العمرة بنسبة 75%
 
الأربعاء، 14-10-2020 07:27 م
تبدأ يوم الأحد القادم المرحلة الثانية من السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي للمواطنين والمقيمين بشكل تدريجي بنسبة 75 %. 

وتتضمن المرحلة الثانية السماح بنسبة 75% (15 ألف معتمر في اليوم، 40 ألف مصل في اليوم) من الطاقة الاستيعابية، التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام والروضة الشريفة في المسجد النبوي.

وكانت المرحلة الأولى قد بدأت في 4 أكتوبر بنسبة 30% (6 الف معتمر في اليوم)، وذلك بعد صدور الموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة. 

واستأنفت المملكة في 4 أكتوبر أداء العمرة تدريجيا في المسجد الحرام بعد تعليقها منذ مارس الماضي ضمن إجراءات احتواء فيروس كورونا. 

وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن أربع مراحل للعمرة، تبدأ المرحلة الأولى بطاقة تشغيلية تصل إلى 30%، فيما تنطلق المرحلة الثانية في 18 أكتوبر الجاري بنسبة 75% من الطاقة التشغيلية، وفي الأول من نوفمبر ستستأنف العمرة والزيارة من داخل وخارج السعودية تدريجيا بطاقة تشغيلية تصل إلى 100%، وتنطلق المرحلة الرابعة بمجرد الإعلان عن انتهاء أزمة كورونا أو زوال الخطر.



 

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