الأحد 06 ديسمبر 2020
توقيت مصر 09:37 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

تصريحات خطيرة من السودان عن سد إثيوبيا

فضيحة في القصر الرئاسي.. حبس نائبة بسبب الانحراف الجنسي

وفاة أفضل مهاجم كرة عالمي

فضيحة جديدة لـ " أردوغان " أمام العالم

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

تفاصيل القبض على صاحب محلات التوحيد والنور

بث مباشر.. مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي الكأس

وفاة زوجة شقيق شيخ الأزهر

نقل وليد سليمان إلى المستشفى بسبب كورونا

ADS
 

مستشار بن زايد

تعليمات شديدة اللهجة لقناة الجزيرة بعدم الإساءة لدول الخليج

الجزيرة
تعليمات شديدة اللهجة لقناة الجزيرة بعدم الإساءة لدول الخليج
 
الأحد، 06-12-2020 06:33 ص أحمد عادل شعبان
كشف عن الدكتور عبد الخالق عبدالله - المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي - عن صدور بعض القرارات بعد وجود تهدئة بين دول الخليج وقطر.

وقال عبدالله في تغريدة عبر تويتر: ماحدث خلال 48 ساعة 1 تهدئة باردة وهشة وليس مصالحة خليجية.

وأضاف: 2 خطوة استباقية لتنفيس الاحتقان الخليجي لمرحلة مابعد ترامب.

وأردف: 3 صدرت تعليمات مشددة لقناة الجزيرة لضبط خطها التحريري .

واستدرك: 4 اعتراف من الجميع ان لا احد ينتصر في المقاطعة والكل منتصر في المصالحة مهما كابر وادعى البعض عكس ذلك.
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

فضيحة في القصر الرئاسي.. حبس نائبة بسبب انحراف أخلاقي

اردوغان

فضيحة جديدة لـ " أردوغان " أمام العالم

ثعلب ريهام

" الثعلب " يتسبب في وقف ريهام سعيد عن الظهور

أخبار متعلقة

20190925121607167

مذيعة "الجزيرة" تفاجئ الجميع بشأن وفاة رئيس وزراء البحرين