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تعليق مفاجئ من أصالة بعد سقوط نظام بشار الأسد

عمر السومة يعلق على سقوط نظام بشار الأسد

تعليق مفاجئ من أصالة بعد سقوط نظام بشار الأسد

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الإثنين، 09-12-2024 10:55 ص

 

علقت الفنانة السورية أصالة على سقوط نظام بشار الأسد بعد سيطرت قوات المعارضة على العاصمة السورية دمشق، وفرار الأسد خارج البلاد.

 

وكتبت أصالة عبر حسابها على منصة "إكس" "مانمت بس مرتاحه وعندي صحوه بتنسيني النوم ليالي طويله مبروك فرحة أهلي وأحبابي الطيبين اللي عم يحافظوا على الفرح يعلى صوته ويوصل لحدود السما مبروك ياشباب سوريا العظام يامستقبل بيليق بإسم سوريا العظيمة".

 

وتابعت في تغريدة أخرى "وتابعت في تغريدة أخرى: "سوريا الحلوة صارت حرة ورح تتعمر ورح تحلى وترجع أحلى بإيدين طيبة ما بتفكر بالانتقام وبتشوف بكرة الأحلى. وكلنا إيد بإيد نزين بالحب والتعايش والتسامح. سوريا الكبرى، سوريا الطيبة، سوريا الحلوة".

 

وأضافت "الحمد لله الّذي أحيانا لنرى يوم كبير يوم عظيم يوم تاريخه سيكون للتاريخ عنوان سوريا حرّة سوريا حلوة سوريا طيبة سوريا تستحق أن ترتاح بعد كل هذا الجهاد مبروك سوريا حرّة ورح أكتب وأكتب وأكتب كلمات يمكن مو مربوطه ببعضها بس أحرفها باينة والفخر باين والأمل باين وهالفرح تعبنا له وبنستحقه".

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