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تعليق غريب من وزير الخارجية المغربي علي اتصال بلاده بإسرائيل

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تعليق غريب من وزير الخارجية المغربي علي اتصال بلاده بإسرائيل

وزير الخارجية المغربي
وزير الخارجية المغربي
 
الجمعة، 11-12-2020 11:15 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد وزير الخارجية المغربي ، نصار بوريطة ، أن التطوير الأخير في لعلاقات بين بلاده و إسرائيل " ليس تطبيعا " .
و أضاف في تصريحات صحفية لوكالة " سبوتنيك " :" أن المغرب كان لديه مكتب اتصال حتى 2002 ، لافتا إلي أن بعض القرارات التي تطلبت إعادة الاتصال مع إسرائيل لا تعد تطبيعا و نافيا أن يكون الاعتراف الأمريكي بالسيادة علي الصحراء مقابل إعادة العلاقات مع إسرائيل خاصة أن هناك علاقة بين المغرب و إسرائيل منذ التسعينات .
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن توصل المغرب و إسرائيل إلي اتفاق تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما .
 

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