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تعليق صلاة الجمعة في هذه الدولة بسبب " كورونا"

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 22-09-2020 01:39 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية أنه بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد في بلدة فنيدق الحبيبة بصورة كبيرة ومع الخوف من أن يخرج الأمر عن السيطرة فقد اتخذ قرار بتعليق صلاة الجمعة في جميع مساجد فنيدق بدون استثناء.
وأضافت الأوقاف في بيانها أن الجهات المعنية ليس لديها القدرة الكافية علي ضبط انتشار الوباء بين الأهالي، سائلين الله أن يحفظ أهالي فنيدق وعكاز وكل محافظات لبنان .
جدير بالذكر أن عدد الإصابات في لبنان تجاوزت 29 ألفا وتجاوزت 300 حالة فيما تعافي 12.507 مواطن .

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