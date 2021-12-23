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تعليق «خامنئي» على وفاة سفير إيران لدى الحوثيين

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الخميس، 23-12-2021 11:16 ص

أصدر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بيانا بمناسبة وفاة سفير طهران لدى مليشيا الحوثي في اليمن.
وقدم خامنئي، في البيان الذي نشرته اليوم الخميس وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، التعازي والتهاني إلى أهالي السفير حسن ايرلو الذي فارق الحياة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
وقال إن "سجل الشهيد المشرف يتجسد في مجموعة نضالاته السياسية والدبلوماسية وأنشطته الاجتماعية".
وكانت إيران قد حملت السعودية المسؤولة عن التأخر في السماح بنقل سفيرها المصاب بكورونا من صنعاء.
فيما أكدت تقارير إعلامية أن سفير إيران مات مقتولا في ضربة للتحالف ضد مليشيا الحوثي، حيث كان سفير إيران متواجدًا معهم.
 

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