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تعرف علي حالة الطقس في المملكة

ارشيفية
ارشيفية
Native
السبت، 10-07-2021 09:29 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم السبت 10 يوليو .
وأشار المركز في تقريره إلي استمرار
الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية، وذلك يشمل المحافظات الساحلية والطرق السريعة على طول ساحل البحر الأحمر، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على مرتفعات عسير، جيزان، الباحة ومكة المكرمة تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
 

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